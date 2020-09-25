Antalya'da sürücülere yol çalışma uyarısı - Son Dakika

Antalya'da sürücülere yol çalışma uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül Pazartesi günü Serik'te D 400 karayolu üzerinde kısmi yol kapatma ve şerit aktarımı yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül Pazartesi günü Serik'te D 400 karayolu üzerinde kısmi yol kapatma ve şerit aktarımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, D 400 karayolu Serik Caddesi Alanya-Antalya istikametinde bulunan köprü yaklaşımlarında oluşan sorunların giderilmesi için sıcak asfalt serimi ve bakım onarım çalışması yapacak. Çalışmalar 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bakım onarım çalışması sırasında trafik güvenliği açısından yol daralma, kısmi yol kapatma ve şerit aktarımı işlemleri yapılacak. Yetkililer sürücülerin trafik uyarı levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA

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