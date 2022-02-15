Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi - Son Dakika

- Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

'Girişi olmayan yol' uyarı levhası konuldu, sürücüler uyarıları dinlemedi

Sürücülerin inadına tepki gösteren sürücü: "Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı"

ANTALYA - Antalya'da 'girişi olmayan yol' uyarı levhası konulan yola girerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, yola giriş hakkına sahip diğer sürücüleri çileden çıkardı. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Sürücüleri uyaran bir vatandaş ise, " Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı. Ama anlamıyorlar. Trafik polislerinin her zaman burada nöbetçi olacak hali yok. Kamerasız olmaz" dedi.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde 699 Sokak'tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhası koyuldu. Yıllardır bu yolu kullanarak kısa yoldan bulvara çıkan esnaf ise alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce çok sayıda sürücüye ceza yazılan yolu onlarca sürücü kullanmaya devam ettiği görüldü. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, araçların ilerlemekte zorlandığı da görüldü.

"Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı"

Kural dinlemeyen sürücülere isyan eden nakliyeci Ahmet Uyankaya, "Buranın yasak olduğunu herkes biliyor, bildiği halde geçiyor. Gördüğünüz gibi geçmeye devam ediyorlar. Buraya kamera konulması lazım. Bakın yine geçiyor. Burada 3 tane yasak levhası var. Tek yön olduğu halde görüyor, yine geçiyor. Akşam saatlerinde burada trafik sıkışıyor. Oradan gelen geçemiyor. Burada park yapanlar var, bu da yasak. Esnafın yukarıda geçiş yolu var. Buradan neden geçiyor? Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı. Ama anlamıyorlar. Trafik polislerinin her zaman burada nöbetçi olacak hali yok. Kamerasız olmaz" dedi.

Yolda çok sayıda kaza olduğunu belirten Uyankaya, "Kaza sonrasında kavgalar da oluyor. Bağırıp, çağırıyorlar. Yarısının tamponu kopuyor. Buraya kapan kuramıyorlar sanırım. Kapan konulsa giremezler" sözlerine yer verdi.