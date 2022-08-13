YAN YATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Konsere göğüs ve kalça dekolteli kıyafetle çıkan Gülşen'den çok konuşulacak sözler

İşte 9 seçim anketinin ortalaması! En büyük sürprizi hiç beklenmedik parti yaptı

Rüzgar tersine döndü! Benzinden sonra bir okkalı zam da motorine geliyor

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok dedi.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı 07 BAR 0660 plakalı otomobili kent merkezine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde yan yatan otomobilden çıkartıldı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok diye konuştu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmek istenen sürücü iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza, maddi hasarlı olarak kayda geçti.(DHA)