YAN YATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika
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YAN YATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

13.08.2022 15:51

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı.

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok dedi.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı 07 BAR 0660 plakalı otomobili kent merkezine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde yan yatan otomobilden çıkartıldı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok diye konuştu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmek istenen sürücü iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza, maddi hasarlı olarak kayda geçti.(DHA)

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ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ Üst geçitten atladı, polisten özür diledi Üst geçitten atladı, polisten özür diledi
Kaynak: DHA

Vatan Caddesi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAN YATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YAN YATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika
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