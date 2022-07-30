Antalya'da ağaca çarpan otomobil yandı sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ağaca çarpan otomobil yandı sürücü hayatını kaybetti

30.07.2022 10:32
Antalya'da ağaca çarpan otomobil yandı sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı.

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Araçtan dışarı çıkamayan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı Öğretmenevleri Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Faruk Nalbant yönetimindeki 07 ED 077 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, sürücü koltuğunda sıkışan Nalbant dışarı çıkmayı başaramadı. Yangına müdahale eden diğer sürücülerin tüm uğraşlara karşın Ömer Faruk Nalbant araçtan çıkartılamadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nalbant'in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları "Benim de canımı al" diyerek sinir krizi geçirdi. Nalbant'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Antalya'da kendilerini 'istihbaratçı' olarak tanıtan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı Antalya'da kendilerini 'istihbaratçı' olarak tanıtan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ağaca çarpan otomobil yandı sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 10:32:14. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da ağaca çarpan otomobil yandı sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement