Kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

17.08.2022 09:40
Kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı.

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fener Caddesinden Bülent Ecevit bulvarına doğru seyir halinde bulunan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen Barbaros Kavak (28) kontrolündeki 07 AYC 940 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet kaza yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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