Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet kaza yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fener Caddesinden Bülent Ecevit bulvarına doğru seyir halinde bulunan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen Barbaros Kavak (28) kontrolündeki 07 AYC 940 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.