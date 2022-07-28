Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi

28.07.2022 14:16

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kalemle elini boyadığı anlaşılan genç kız kurulandıktan sonra ekip otosuna bindirilip polis merkezine götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

HAVUZ BAŞINDA İLGİNÇ HAREKETLER SERGİLEDİ

Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken, polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü. Üzerindeki şortu çıkartarak elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı.

İSMİNİ HATIRLAMADI

İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi
Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti
Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti
Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti
Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti
Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti
Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti
YORUMLAR
500
Konuksever Yaşlı Evi açılıyor Konuksever Yaşlı Evi açılıyor Muratpaşa'da Kadın Voleybolcular Sağlık Kontrolünden Geçti Muratpaşa'da Kadın Voleybolcular Sağlık Kontrolünden Geçti
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:39:04. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement