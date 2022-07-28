Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

HAVUZ BAŞINDA İLGİNÇ HAREKETLER SERGİLEDİ

Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken, polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü. Üzerindeki şortu çıkartarak elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı.

İSMİNİ HATIRLAMADI

İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;