Antalya'da susam hasadı başladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yaklaşık 50 bin dekar alanda 3 bin 500 tonluk susam üretimiyle Türkiye'nin susam alanlarının yüzde 19"unu, üretiminin ise yüzde 20'sini karşılayan Antalya'da susam hasadına başlandığını belirterek, "Yerli susam 15-16 lira, ithal susam ise 8-10 lira aralığında fiyatlandırıldı." dedi.

Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen ATB'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında, TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına göre tarımın yüzde 3,4 büyüdüğünü söyledi.

Gelecek ay "Yaş sebze sektörü" konulu analiz toplantısı yapacaklarına değinen Çandır, tüketicilerin bu yıl kışlık salça ve sos gibi konserve yapımına rağbet ettiğini bildirdi.

Çandır, konuşmasında susam üretimine de değinerek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 50 bin dekar alanda 3 bin 500 tonluk susam üretimiyle Türkiye'nin susam alanlarının yüzde 19"unu, üretiminin ise yüzde 20'sini karşılayan Antalya'da susam hasadına başlandı. Yerli susam 15-16 lira, ithal susam ise 8-10 lira aralığında fiyatlandırıldı. Geçen yıl tarım kredi kooperatiflerinin de susam almaya başlamasıyla fiyatta yüzde 40 düzeyinde artış yaşamıştık. Bu artış özellikle Manavgat'taki üreticiyi motive etmiş ve daha fazla susam ekmesini sağlamıştır."