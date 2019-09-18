Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek
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Antalya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek

24 dakika önce

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenecek "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun, 22 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Antalya'da

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenecek "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun, 22 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne vurgu yapmak ve doğa dengesinin bozulmasına dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilecek olan bisiklet turunda kadınlar en şık kıyafetleriyle pedal çevirecek.

Açıklamada, görüşmelerine yer verilen organizasyon sorumlusu Deniz Yaylak, yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını, bisikletlilere de saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini belirten Yaylak, "Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Kadın, toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı. Çünkü bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliye saygı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaylak, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 22 Eylül saat 17.00'de Atatürk Parkı'ndan başlayıp Yalım Park'ta sona ereceğini kaydetti.

Antalya, Yaylak, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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