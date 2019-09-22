ANTALYA'da, 14 ülke ile 115 şehirde eş zamanlı olarak 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Tura katılan yaklaşık 150 kadın, bisikletin çevreci olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak ve bozulan doğa dengesine dikkati çekmek amacıyla 115 şehir ve 14 ülke ile eş zamanlı olarak Antalya'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Atatürk Parkı'nda toplanan yaklaşık 150 kadın, bisikletleriyle fotoğraf çektirip, dans etti. Topuklu ayakkabıları ve renkli kıyafetlerinin yanı sıra süslü taçlarıyla da dikkat çeken kadınlara, bazı erkeklerin de peruk takarak destek verdiği görüldü. Etkinliğe gelinliğiyle katılan kadın da ilgi odağı oldu. Bazı kadınlar ise etkinliğe köpekleriyle katıldı.

Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan Deniz Yayla, kirlenen doğaya dikkat çekmek istediklerini söyledi. Bisikletin kente ve çevreye zararı olmadığını belirten Yayla, "Bizler her işimizi bisikletlerle gören insanlarız. Bisiklet yollarının daha yaygın olmasını istiyoruz" dedi.

Bisiklet etkinliğinde tanışıp, evlenmeye karar veren, nisan ayında nikah salonuna bisiklet konvoyuyla giden Yonca Eminoğlu ve Adnan Konuk çifti de etkinliğe destek verenler arasında yer aldı.

Atatürk Parkı'nda başlayan tur, Güllük kavşağı yönü İsmet Paşa bisiklet yolu ve Işıklar Caddesi'nden sonra Yalım Park'ta sona erdi.