"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 100 kadın, Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Polis eskortu eşliğinde Atatürk Parkı'ndan başlayan bisiklet turu, Güllük ve Işıklar caddelerinden sonra Lara Caddesi'ndeki Yalım Parkı'nda sona erdi.

Organizasyon sorumlusu Deniz Yaylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiklerini belirten Yaylak, kadınların toplumdaki görünürlüğünü daha fazla artırmak ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için programın düzenlendiğini vurguladı.