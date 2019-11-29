Antalya'da "Süt İneklerinin Beslenmesinde Kaba Yemin Önemi ve Yöresel Ürün Çalıştayı" düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Konya Bölge Hayvancılık Kooperatifleri Birliğince "Süt İneklerinin Beslenmesinde Kaba Yemin Önemi ve Yöreseli Ürünlerin Markalaşması Çalıştayı" Antalya'da Kundu Turizm Bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Konya Bölgesi Hayvancılık Birliği Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Gedikkaya, yöresel ürünlerde en büyük sorunun markalaşamamak olduğunu söyledi.

Birlik olarak yöresel ürünlerin markalaşması için çalışma yapmaya başladıklarını anlatan Gedikkaya, yüzde yüz doğal koyun tulum peynirini diğer bölgelerdeki yöresel ürünlerle değiş tokuş yaparak pazarlamaya başlayacaklarını ifade etti.

Gedikkaya, dünyada yöresel ürünlerin büyük bir pazara sahip olduğu vurguladı.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Uslu ise kooperatif yetkililerinin konsantre yemle hayvanlar beslendiğinde çok maliyetli olduğunu belirtmesi üzerine kendilerinin de kaba yemle ilgili araştırma yaptıklarını, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çalıştaya, yurt içi ve dışından 200'e yakın akademisyen, hayvan yetiştiricisi ve kooperatif üyesi katıldı.