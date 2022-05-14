Yakınları sinir krizleri geçirdi... Antalya'da tabanca ile şaka kuzen cinayetine döndü

Tabancada kalan mermi, bir genci mezara, diğer genci cezaevine gönderdi

ANTALYA - Antalya'da 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre tabanca ile şakalaşırken kaza ile 19 yaşındaki kuzeni vurdu. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saat 00.01 sularında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5896 sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Abuzer Ünderyeni aldığı ruhsatsız tabancasının temizliğini yaptı. Bir süre sonra Ünder'in yanına amcasının kızı Akgün Nazlı geldi. Şarjörü bulunmayan tabancayı eline alan genç kız, iddiaya göre şaka ile kuzenine doğru doğrulttu. Kaza ile ateş alan silahtan çıkan kurşun Ünder'e isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünder, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ünder'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün Nazlı ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Acı haberi alan Abuzer Ünder'in yakınları morga geldi. Cenazenin alınışı sırasında Ünderin, yakınları gözyaşlarına boğuldu, feryatlar yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren bir kadını yakınları kucaklayarak götürdü.

Yapılan otopsinin ardından alınan Ünder'in cenazesi Doğuyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Şakalaşırken"

Ölen gencin amcası Abidin Ünder " Her iki tarafta benim akrabam oluyor. Dün gece yeğenim evde otururken, kız yanına geliyor masa üstünde de bir silah varmış. Onunda temizliğini yapan yeğenim şarjörü çıkarıyor ama içinde bir mermi kalıyor. Kız çocuk silahı alıyor şakayla kaldırırken bir anda kazayla patlama oluyor. Yeğenim alnından vuruluyor ve hastanede ölüyor. Silah iyi bir şey değil. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın ne düğünde nede başka yerde. Bu herkes ibret olsun" diye konuştu.