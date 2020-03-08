Antalya'da taciz iddiası - Son Dakika

Antalya'da, kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada, Ünsal Mahallesi'nde 14 yaşındaki kızı takip eden kişinin, asansörde taciz etmeye çalıştığı yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Paylaşımın ardından polis ekiplerince olayla ilgili kamera görüntülerinin incelenerek, söz konusu kişinin R.F.T, olduğunun belirlendiği ve aynı gün tutuklanarak, Antalya Kapalı Cezaevi'ne konulduğu ifade edildi.