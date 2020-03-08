Antalya'da taciz iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da taciz iddiası - Son Dakika

Antalya'da taciz iddiası

6 saat önce

Antalya'da, kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya'da taciz iddiası, System.String[]

Antalya'da, kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada, Ünsal Mahallesi'nde 14 yaşındaki kızı takip eden kişinin, asansörde taciz etmeye çalıştığı yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Paylaşımın ardından polis ekiplerince olayla ilgili kamera görüntülerinin incelenerek, söz konusu kişinin R.F.T, olduğunun belirlendiği ve aynı gün tutuklanarak, Antalya Kapalı Cezaevi'ne konulduğu ifade edildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 03:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da taciz iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]