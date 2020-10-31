Antalya'da "Tahtalı Run To Sky" yarışması yapıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan yarışa 10 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Çıralı sahilinde başlayan yarışmada, sporcular 3 farklı kategoride yaklaşık 30 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalıştı.

Yarışmacılar, Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 rakımlık zirvesine ulaşmak için zorlu parkurlarda ter döktü.

Yarışmanın birincisi Alper Dalkılıç oldu. Alper, ödülünü, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'dan aldı.

Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların uluslararası arenada da büyük bir ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kemer'de bu tür yarışlara destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirten Topaloğlu, "Kemer'in tanıtımı açısından önemli bir organizasyon ve yarışlar güzel bir atmosferde yapılıyor. Yarışlarda sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Madalyayı depremzedelere armağan etti

Organizasyon komite başkanı Polat Dede ise koşuyu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri alarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yarışa yaklaşık 600 sporcu beklediklerini ancak salgın nedeniyle katılımın daha az olduğunu dile getiren Dede, gelecek yıl daha fazla katılımın olmasını arzuladıklarını kaydetti.

Zirveye ilk çıkan koşucu Alper Dalkılıç da yarışı ilk sırada tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi. Alper Dalkılıç, yarışmada kazandığı madalyayı İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve depremzedelere armağan ettiğini belirtti.