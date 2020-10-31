Antalya'da "Tahtalı Run To Sky" yarışması yapıldı - Son Dakika

Antalya'da "Tahtalı Run To Sky" yarışması yapıldı

31.10.2020 17:39
Antalya'da

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışması gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan yarışa 10 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Çıralı sahilinde başlayan yarışmada, sporcular 3 farklı kategoride yaklaşık 30 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalıştı.

Yarışmacılar, Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 rakımlık zirvesine ulaşmak için zorlu parkurlarda ter döktü.

Yarışmanın birincisi Alper Dalkılıç oldu. Alper, ödülünü, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'dan aldı.

Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların uluslararası arenada da büyük bir ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kemer'de bu tür yarışlara destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirten Topaloğlu, "Kemer'in tanıtımı açısından önemli bir organizasyon ve yarışlar güzel bir atmosferde yapılıyor. Yarışlarda sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Madalyayı depremzedelere armağan etti

Organizasyon komite başkanı Polat Dede ise koşuyu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri alarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yarışa yaklaşık 600 sporcu beklediklerini ancak salgın nedeniyle katılımın daha az olduğunu dile getiren Dede, gelecek yıl daha fazla katılımın olmasını arzuladıklarını kaydetti.

Zirveye ilk çıkan koşucu Alper Dalkılıç da yarışı ilk sırada tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi. Alper Dalkılıç, yarışmada kazandığı madalyayı İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve depremzedelere armağan ettiğini belirtti.

Türkiye, Antalya, Sporcu, Kemer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'da 'Tahtalı Run To Sky' yarışması yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım Trabzonspor'un hoca hedefi Tamer Tuna! Abdullah Avcı Antalya'ya gidiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı
26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı 26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı         
17:18
Deprem anında İzmir'de olan Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım Deprem anında İzmir'de olan Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım         
17:04
4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne 4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne         
16:57
Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi         
16:56
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı         
16:30
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı         
15:38
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedim Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedim         
14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Kızını arayıp Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi         
13:31
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın         
13:16
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 17:44:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da "Tahtalı Run To Sky" yarışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei