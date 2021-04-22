Takip ettikleri kişilerin araçlarından para çaldıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da tapu müdürlüğünden çıkan kişileri takip ederek araçlarından yaklaşık 2 milyon 500 bin lira çaldıkları öne sürülen Kolombiyalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.D'nin ev satışı sonrası aldığı 315 bin liranın otomobilinin camı kırılarak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 20 günde 800 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Yapılan araştırmada şüphelilerin A.D'yi tapu müdürlüğünden itibaren takip ettikleri ve yabancı uyruklu oldukları belirlendi.

Zanlıların yakalanmamak ve kimlik bilgilerini gizlemek amacıyla sürekli kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıtarak sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları, sürekli araç değiştirdikleri tespit edildi.

Hırsızlık sonrası otobüse biletsiz binen Kolombiyalı çift ile akrabalarının İstanbul'a gittikleri belirlendi.

Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda J.Z.M. ve L.G.O çifti ile A.G.O. yakalandı.

Zanlıların evi ve üst aramalarında para, 9 telefon, 2 araç lastik patlatma aparatı, 26 ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyası, el telsizi ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

Şüphelilerin Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep ve İzmir'de de tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip ederek otomobillerinin lastiğini patlatıp camlarını kırarak hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Kaldıkları yerlerde iz bırakmamak için yatak çarşaflarını bile yanlarında götürdükleri tespit edilen zanlıların, çaldıkları yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı yurt dışına gönderdikleri öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.