Son Dakika Haberleri: Antalya'da taklit kol saati operasyonu
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Antalya'da taklit kol saati operasyonu

9 dakika önce

Antalya'da 4 bin 70 lüks saatin taklitlerini kaçak yollardan ülkeye sokan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da taklit kol saati operasyonu, System.String[]
Antalya'da 4 bin 70 lüks saatin taklitlerini kaçak yollardan ülkeye sokan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, lüks saatlerin taklitlerini ülkeye sokarak turistlerin yoğunlukta olduğu iş yerlerinde satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda Aksu ve Muratpaşa ilçelerindeki 5 ayrı iş yerine yapılan operasyonda 4 bin 70 taklit kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili B.T, F.S, E.K, S.Y. ve F.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel
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