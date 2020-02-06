Son Dakika › Ekonomi › Antalya’da taksi açılış ücretine yüzde 37.5 zam - Son Dakika Ekonomi
Antalya’da taksi açılış ücretine yüzde 37.5 zam
18 dakika önce
Antalya'da taksi ücretlerine yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Antalya'da taksi ücretlerine yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Açılış ücreti 4 TL'den 5.5 TL'ye yükselirken, kilometre ücreti 3.6 TL'den 4.0 TL'ye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:43
Son Dakika Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı Gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor