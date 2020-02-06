Antalya’da taksi açılış ücretine yüzde 37.5 zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya’da taksi açılış ücretine yüzde 37.5 zam - Son Dakika Ekonomi

Antalya’da taksi açılış ücretine yüzde 37.5 zam

18 dakika önce

Antalya'da taksi ücretlerine yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Antalya’da taksi açılış ücretine yüzde 37.5 zam , System.String[]

Antalya'da taksi ücretlerine yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Açılış ücreti 4 TL'den 5.5 TL'ye yükselirken, kilometre ücreti 3.6 TL'den 4.0 TL'ye çıkarıldı.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:43 
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