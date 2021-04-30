Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Antalya 'nın Serik ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı - Son Dakika

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