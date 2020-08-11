Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine götürüldü.

Ağır yaralanan Murat Dinçay ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Emine Caran ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Yıldırım ve Caran ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:55

Kaynak: AA

Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü

"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti

Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz