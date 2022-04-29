Antalya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada İranlı kadın yolcu öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu taksideki İranlı kadın yolcu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolundaki kavşaktan geçmeye çalışan M.S. (49) idaresindeki 07 H 0817 plakalı ticari taksi ile Alanya yönüne giden A.O.Y. (20) yönetimindeki 07 YNR 20 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü ve yolcuları İran vatandaşı M.L.H. (46) ve A.K. (44) ile otomobilin sürücüsü ve yolcusu B.Y. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan M.L.H. burada hayatını kaybetti.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kazada, taksi sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.