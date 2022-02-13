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Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

13.02.2022 21:22
Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Antalya'da ticari taksi sürücüsünü araçta darbedip yağmaladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da ticari taksi sürücüsünü araçta darbedip yağmaladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, müşteki M.T'nin Turgut Reis Caddesi'nde ticari taksi içerisinde iki kişi tarafından darbedilerek cep telefonu ve kontak anahtarı alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği yerde ve zanlıların kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çalışmada olayı D.U.K ve H.U.K'nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyonla yakalanan zanlıların üzerinde müştekiye ait cep telefonu ve kontak anahtarını ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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