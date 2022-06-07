Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı - Son Dakika
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Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı

07.06.2022 16:51

Kepez'de hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı.

Kepez'de hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı.

9 aylık hamile Samara Satılmış'ın sancısı tutması üzerine eşi Burak Satılmış taksi çağırdı.

Taksi özel hastanenin önüne geldiği sırada doğumun başlaması üzerine, hemşireler takside doğumu gerçekleştirdi.

Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, AA muhabirine, sabah 05.00 gibi sancısının arttığı ve daha önce muayene olduğu özel hastanede doğum yapmak için eşinin taksi çağırdığını söyledi.

Taksiyle hastaneye yetişmeye çalışırken doğum yapmaya başladığını anlatan Satılmış, "Çok sancım vardı ve etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bir an önce bu sancıların bitmesini istiyordum. Şükür bebeğim ve ben de iyiyiz. Taksici bizi çok soğukkanlı ve güvenli şekilde hastaneye yetiştirdi. Şimdi düşünüyorum da Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu." dedi.

Baba Satılmış ise taksi çağırdıklarını ve yolda durumunun daha kötü olmaya başladığını kaydetti.

Hastane önüne geldiklerinde eşinin takside doğum yapmaya başladığını aktaran Satılmış, "Hastane önünde doğum başladı. Sağ olsunlar hastanedeki hemşire ve ebeler hemen müdahale etti. Eşim takside doğum yapmış oldu, bir kızım oldu. Her ikisi de iyi, çok mutluyum." dedi.

Taksici Veysel Vernez ise nöbette olduğu sırada arayan kişinin eşinin doğum sancısının tuttuğunu söylediğini, bunun üzerine adrese gidip çifti aldığını anlattı.

Vernez, "Hastane kapısına geldiğimizde hemşireler doğumun arabada olacağını söyledi. Doğum oldu, güzel bir şeydi. Arabanın içinde bir bebeğin dünyaya gelmesi çok güzel bir şey." dedi.

Kamera kayıtlarında, taksinin hastane kapısına gelişi, hemşirelerin koşturması ve ardından bir hemşirenin taksiden aldığı bebeği hastaneye götürmesi görülüyor.

Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı
Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı

YORUMLAR
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Takside doğum mutluluğu Takside doğum mutluluğu Takside doğum sırasında yaşanan telaş kamerada Takside doğum sırasında yaşanan telaş kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı - Son Dakika

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