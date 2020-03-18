Antalya'da taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Antalya'da taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında taksiler ve duraklarında dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Antalya'da taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında taksiler ve duraklarında dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Antalya Şoförler Odası tarafından kentte hizmet veren taksilerin ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi için ekip oluşturuldu. Taksi duraklarını ziyaret eden ekipler tarafından hem araçlar hem de duraklar özel sıvılarla dezenfekte ediliyor.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, bilincinde oldukları süreci ciddiye aldıklarını, bu nedenle araçlarla durakların temizlenmesi için bir ekip oluşturduklarını belirtti.

Dezenfekte işlemlerine Antalya Havalimanı ve otogardaki taksilerden başladıklarını anlatan Özçelik, "Araçların yoğun olarak temas edilen yerlerini, özellikle kapı kolları, koltukları, direksiyonu ve bagaj bölümlerini ekiplerimiz dezenfekte ediyor. Halkımız taksilerimizi gönül rahatlığıyla kullanabilirler." dedi.

Niyazi Özçelik, dezenfeksiyon çalışmalarının belirli aralıklarla tekrarlanacağını da bildirdi.

Taksicilerden Mustafa Kayaş ise dezenfeksiyon işleminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hem bizim sağlığımız hem de halk sağlığı açısından çok önemli bir uygulama odamızın katkısıyla yapılıyor." ifadesini kullandı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:16 Kaynak: AA

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