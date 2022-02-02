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Antalya'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Antalya'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı

02.02.2022 16:21
Antalya'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, taksilerde uygulanan taksimetre ücretlerine zam yapıldığını bildirdi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, taksilerde uygulanan taksimetre ücretlerine zam yapıldığını bildirdi.

Başkan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 6 liradan 7 liraya, kısa mesafenin 12 liradan 20 liraya, kilometre başına ücretin ise 5 liradan 7 liraya yükseltildiğini aktardı.

Dün akşam saatlerinde Antalya Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) gelen bilgiye göre zam teklifinin kabul edildiğini belirten Alkan, "Yeni tarifelerimiz 8 Şubat'ta uygulamaya konulacak. Önceki fiyatlara göre yaklaşık yüzde 40'lık bir zam geldi. Tarifeler beklentimizi yeteri kadar karşılamasa da biz vatandaşımızı da düşünüyoruz. Vatandaşımızı kaybetmek istemediğimiz için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iki tarafında fedakarlık yapacağı bir zam kararı aldık." diye konuştu.

Taksi esnaflarının diğer sektörler gibi çeşitli sıkıntılar yaşanan bir süreçte olduğunu ifade eden Alkan, bu süreçte artan maliyetlerin zam olarak yansıdığını vurguladı.

Alkan maliyetler artmadıkça taksi esnafının zam almayacağını ileterek, "Mazot, yağ ve lastik gibi bizim temel giderlerimizi oluşturan ihtiyaçlarımıza zam gelmediği sürece lastiğe zam gelmediği sürece biz zam düşünmüyoruz. Maliyetlerimiz arttıkça biz de zam almak zorunda kalıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde girdilere gelen zamlarımız durur ve bizler de uzun bir süre zam almayız." dedi.

-"Vatandaşlarımız bizi yanlış değerlendirmesin"

Taksimetre ücretlerinde yapılan yeni zammın taksimetre ayarları yapıldıktan hemen sonra uygulanacağını ifade eden Alkan, ekiplerin çalışmalara başladığını aktardı.

Alkan, vatandaşların taksimetre ücretlerinde yapılan zamma ilişkin anlayışını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan bu süreçte bizlere anlayış göstermelerini ve bizi yanlış değerlendirmemelerini rica ediyorum. Biz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için 24 saat onların hizmetindeyiz. Yeni zam için esnaf kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyorum, Antalya halkından da taksi kullanmalarını, taksiye güvenmelerini ve güvenli şekilde binmelerini rica ediyorum. "

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Ali Alkan, Antalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika


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