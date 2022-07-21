Antalya'da taksinin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Antalya'da taksinin çarptığı yaya öldü

21.07.2022 14:08
Antalya'da taksinin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre T.Y. yöntemindeki 07 H 0783 plakalı taksi, Oba Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Havva Yıldız'a (52) çarptı.

Yıldız, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taksi sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Havva Yıldız, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da taksinin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da taksinin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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