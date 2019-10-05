Son Dakika Haberleri: Antalya'da taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Antalya'da taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

Antalya'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Antalya'da taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

Antalya'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ürdün uyruklu Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki otomobil ile Arif Tez'in kullandığı 07 T 2826 plakalı taksi, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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