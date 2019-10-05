Antalya'da taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
1 saat önce
Antalya'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:46 Kaynak: AA
Antalya'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Ürdün uyruklu Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki otomobil ile Arif Tez'in kullandığı 07 T 2826 plakalı taksi, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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