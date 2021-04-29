Antalya'da "tam kapanma" öncesi alışveriş yoğunluğu arttı - Son Dakika

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Farklı mahalle ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşları, polis ve zabıta ekipleri sık sık uyardı. Maskesiz girişlere izin verilmeyen pazarlarda, özellikle sosyal mesafenin zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

Bazı market, mağaza ve ATM'lerde kuyruklar oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. Özellikle Güllük, Konyaaltı, Eski Lara caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nda trafikte araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Antalya'nın turistik ilçelerinden Kaş'ta da "tam kapanma" öncesi normalde cuma günü kurulan pazar, bir gün önce açıldı. Vatandaşlar, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek alışveriş yaptı.

Kaş Belediye ekipleri, pazar girişinde vatandaşların HES kodu sorgulamasını gerçekleştirdi, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

İlçedeki bazı cadde ve sokaklarda da hareketlilik yaşandı.