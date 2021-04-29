ANTALYA'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ YOĞUNLUK - Son Dakika

ANTALYA'da, 17 günlük 'tam kapanma'nın açıklanmasının ardından kentte hareketlilik yaşandı. Kentteki semt pazarları, alışveriş mağazalarının bulunduğu caddeler ve otogarda, kapanma öncesindeki son günde yoğunluk arttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve bugün başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 'tam kapanma' öncesinde Antalya kent merkezinde hareketlilik yaşandı. 17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak isteyenler semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı ilçesindeki kapalı pazarda ve çevresinde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Kalabalıktan tedirgin olan bazı kişiler ise pazar girişinden geri döndü.

Tam kapanma öncesinde pazara alışveriş için gelen Kadriye Küçük, Kapanma başlayacağı için zorunlu olarak ben de geldim pazara. Alışveriş yapalım diye eşimle geldik. Fakat içerisi çok kalabalık. İnsanlar karınlarını doyurmak için bir şeyler almak zorunda. Ben kalabalıktan daraldığım için pazara giremedim. Eşim şu an alışverişe mecburi devam ediyor dedi.

OTOBÜS BİLETİ BULAMADILAR

Şehirlerarası yolculuk yasağının başlamasından önce 17 günlük süreci memleketlerinde geçirmek isteyen veya zorunlu olarak ikametlerinin bulunduğu şehirlere dönmesi gerekenler de Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları yoğunluk nedeniyle ek seferler koyarken, bazıları ise yoğunluk nedeniyle otobüslerde yer bulamadı.

'FİYATLARI 2'YE KATLANDI'

Van'a gitmek için Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen ancak bilet bulamayan Faruk Bilgin, yer bulamadığını ve ek sefer koyulmadığını söyledi. Bilgin, Fethiye'de çalışıyorduk. Kapanmada çalışma izni alamadığımız için işimizi yarım bıraktık. 17 gün burada yapacak hiçbir şey yok. Bu sıkıntı üzerine ister istemez memleketimize dönüyoruz. Otobüs veya uçak bileti bulamıyoruz. Fiyatları 2'ye katlandı. Çaresiz kaldık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Otobüslerde yer yok, ek sefer koyulmamış. Gitmek isteyen çok kişi var ama bilet yok diye konuştu.

'BAYRAM YOĞUNLUĞU GİBİ YOĞUNLUK'

Bir otobüs firmasında çalışan Sadık Dilmaç, beklediklerinin üzerinde talep olduğunu belirtti. Dilmaç, Şu anda bayram yoğunluğu gibi bir yoğunluk var. 17 günlük kısıtlamadan dolayı memleketine gitmek isteyenler 2-3 gün önceden gitmeye başladı. Beklenen talebin üzerinde yoğunluk var. Talep olan yerlere ek sefer koyduk. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illere ek seferler koyduk. Gelen yolcularımız şu an mağdur olmuyor. Firmalara göre değişiyor ancak toplamda bugün için 50'ye yakın ek sefer koyuldu dedi.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

Kentin bazı bölgelerinde ise öğle saatleri olmasına rağmen araç trafiği yaşandı. Kapanma öncesinde araçlarıyla dışarı çıkan kişiler trafik nedeniyle gidecekleri yerlere ulaşmak için uzun süre trafikte bekledi. Kentin yaya yoğunluğunun en çok olduğu Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde de yoğunluk yaşandı. Cadde üzerindeki mağazaları gezenler ve alışveriş yapan kalabalıktaki bazı kişilerin maske dahi takmadığı görüldü.