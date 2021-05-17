ANTALYA'DA KAPANMA SONRASI TRAFİK KİLİTLENDİ - Son Dakika

Antalya'da kentin işlek caddeleri ve bulvarlarında, 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından araç trafiği oluştu. Yer yer trafiğin kilitlendiği kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalya'da 17 günlük tam kapanma önlemleriyle birlikte sadece görevli araçların göründüğü cadde ve sokaklarda, kapanmanın sona ermesiyle araç yoğunluğu yaşandı. Burhanettin Onat, 100. Yıl, Aspendos Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Gazi Bulvarı gibi caddelerde trafik kilitlendi. Kavşak ve caddelerde yaşanan yoğunluk halkın da dikkatini çekti. Binlerce Antalyalı, sosyal medya hesapları aracılığıyla trafikteki yoğunluğu duyurmaya çalıştı.