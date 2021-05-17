17 günlük tam kapanmada 3 bin 431 kişiye 10 milyon 347 bin 920 TL ceza - Son Dakika

Antalya'da 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlama kurallarını ihlal eden 3 bin 431 kişiye 10 milyon 347 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Ülke genelinde artan korona virüs vakalarını kontrol altına almaya yönelik uygulanan tam kapanma sürecinde Antalya'da 3 bin 431 kişi kısıtlamayı ihlal etti. İhlali gerçekleştiren kişilere toplamda 10 milyon 347 bin 920 TL para cezası uygulandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalyamızda; 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 bin 431 kişiye 10 milyon 347 bin 920 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum. Vaka sayılarındaki düşüşü devam ettirmek için lütfen evlerimizde kalmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA