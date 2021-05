ANTALYA'DA TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada, yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde sahipsiz hayvanların beslenme ve sağlığına yönelik her türlü tedbiri aldı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlıyor. 70 NOKTADA BESLEME Sorumluluk alanındaki park ve mesire alanları başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde oluşturulan 70'e yakın besleme noktasına her gün kaplar içinde mama ve su bırakılıyor. Mevcut beslenme odaklarına sürekli gıda takviyesi yapılıyor. Can dostlar için yaz-kış gıda desteği sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına son bir yılda 26 bin 500 kilo mama desteği sağladı. HAYVAN AMBULANSI GÖREVDE

Sahipsiz hayvanların yaralanma, kaza ve benzeri durumlarına acil müdahale için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan tam teşekküllü hayvan ambulansı ve sahipsiz hayvan barınağı da tam kapanma döneminde 7/24 esasıyla görev başında.