Antalya'da tam kapanmadan muaf yabancı turistlerin güneşli hava ve deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan yabancı turistler, güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da da cadde, meydan ve sahillerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu kentte, sakin bir tatil geçirmenin keyfini yaşadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilleriyle Sarısu plajlarında güneşlenen turistler sık sık denize girerek serinledi. Bazı turistler köpeklerini de denizde yüzdürdü.

Polis ekipleri, şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini sürdürdü.