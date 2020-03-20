Antalya'da taraftar grubu meydanı temizledi, anıt alanına dezenfeksiyon işlemi uyguladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da taraftar grubu meydanı temizledi, anıt alanına dezenfeksiyon işlemi uyguladı - Son Dakika

Antalya'da taraftar grubu meydanı temizledi, anıt alanına dezenfeksiyon işlemi uyguladı

6 saat önce

Antalya'da bir grup taraftar, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı, anıt alanını temizledi.

Antalya'da taraftar grubu meydanı temizledi, anıt alanına dezenfeksiyon işlemi uyguladı, System.String[]

Antalya'da bir grup taraftar, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı, anıt alanını temizledi.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, bir araya geldikleri Cumhuriyet Meydanı'nda maske, eldiven takıp, hortum, kova, fırça, çeşitli temizlik malzemeleriyle yerleri yıkadı.

Meydandaki anıtı temizleyen taraftar grubu, ilgi çekti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yakındaki valilik binasından çıkıp, dezenfeksiyon çalışmalarına destek veren taraftarı kutladı.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor taraftarının gönüllü olarak temizlik yaptığını belirtti.

Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kararların harfiyen uygulandığını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Az temas, az seyahat, çok hijyen. Bunlara ve tüm kurallara uyarsak, bu süreci hep beraber en az zararla atlatmış olacağız. Her kurala harfiyen uyulması gerekiyor. Kimse 'şehir efsaneleri'ne inanmasın. Bizim söylediğimiz dışındakilere kimse itibar etmesin. Bu süreç çok şeffaf bir şekilde yönetiliyor."

Dernek başkanı Gürhan Güneyli ise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlattıkları projelerini, evlerinden çıkamayan yaşlılara gıda, hijyen ürünleri desteği, sağlık çalışanlarının ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayarak sürdürmeyi planladıkları kaydetti.

Cumhuriyet Meydanı, Antalyaspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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