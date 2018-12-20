Son Dakika Haberleri: Antalya'da Tarihi Düğmeli Ev Yandı

Antalya'da Tarihi Düğmeli Ev Yandı

3 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde, iki katlı tarihi düğmeli ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da Tarihi Düğmeli Ev Yandı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde, iki katlı tarihi düğmeli ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İsmet Yılmaz'ın, Dikmen Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap düğmeli evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Alevlerin sardığı tarihi ev, ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak çöktü. Yangında 20 küçükbaş hayvan da telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:31 Kaynak: AA

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