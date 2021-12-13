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ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON - Son Dakika

ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON

13.12.2021 14:27

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma 705 tarihi eseri satmaya çalışan 7 kişiyi operasyonla yakaladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma 705 tarihi eseri satmaya çalışan 7 kişiyi operasyonla yakaladı.

Döşemealtı ilçesinde geçen pazar günü, O.Y., H.K., R.T., M.K., K.K., İ.K. ve F.K.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmada İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Döşemealtı İstihbarat Kısım Amirliği ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda farklı dönemlere ait, 683 sikke, 11 heykel, 7 takı, 2 mühür, 1 kitabe ve 1 çan olmak üzere toplam 705 tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON
ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON
ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON
ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON

Döşemealtı, Jandarma, Antalya, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON - Son Dakika
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