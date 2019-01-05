Son Dakika Haberleri: Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

11 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tarihi kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tarihi kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, internet üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli A.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada 13 sikke, tarihi eser nitelikli 6 obje, yüzükkaşı ve Avrupa parası ile yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Eserler, müze ekiplerine teslim edildi, ruhsatsız av tüfeği hakkında idari işlem uygulandı.

Olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel
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