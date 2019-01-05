Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenen tarihi kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, internet üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınkaya
Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli A.D'nin evinde arama yaptı.
Aramada 13 sikke, tarihi eser nitelikli 6 obje, yüzükkaşı ve Avrupa
parası ile yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Eserler, müze ekiplerine teslim edildi, ruhsatsız av tüfeği hakkında idari işlem uygulandı.
Olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.