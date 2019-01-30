Son Dakika Haberleri: Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 241 parça tarihi eserle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 241 parça tarihi eserle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, A.E. ve B.A.'nın, Muğla'dan temin ettikleri tarihi eserleri, Side Mahallesi'nde satacakları bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda, zanlıların kullandığı aracı Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda durdurarak arama yapan ekipler, 84 metal yüzük, 42 gümüş ve bronz sikke, 70 bronz heykel figürü, 30 tarihi obje, bir bronz bileklik ve 14 heykel parçası olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirdi.

Operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel
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