Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, zanlı B.M'yi motosikletiyle ilçe girişinde durdurdu.
Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 267 sikke, 4 yüzük, 20 kolye ucu ve 1 broş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Objelerin, incelenmek üzere Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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