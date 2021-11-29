Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, zanlı B.M'yi motosikletiyle ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 267 sikke, 4 yüzük, 20 kolye ucu ve 1 broş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Objelerin, incelenmek üzere Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.