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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

29.11.2021 18:15
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, zanlı B.M'yi motosikletiyle ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 267 sikke, 4 yüzük, 20 kolye ucu ve 1 broş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Objelerin, incelenmek üzere Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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