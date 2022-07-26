Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kalp ve yaprak şeklinde 14 altın kolye ucu, taşlı 3 altın kolye ucu, hilal şeklinde 2 altın küpe, püsküllü 2 altın küpe, altın hızma, altın yüzük, altın çocuk kolyesi ve 11 yakut ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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