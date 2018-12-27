Antalya'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı
34 dakika önce
Antalya polisi, Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçırma hazırlığında olan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Antalya
polisi, Roma
ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçırma hazırlığında olan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. isimli şahsın elinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurtdışına çıkarma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonrasında harekete geçen ekipler, N.A.'yı takibe alarak önce kullandığı otomobili sonra ikametini aradı. Yapılan aramada, 128 parça Bizans ve Roma dönemlerine ait sikke ve tarihi eser, 2 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon sonrasında N.A. gözaltına alındı.
Antalya Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu, yurt içinde ve yurtdışında alım satımının yasak olduğu bildirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tarihi eser kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği aktarıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:18 Kaynak: İHA
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