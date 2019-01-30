Son Dakika Haberleri: Antalya'da Tarihi Eser Operasyonu

Antalya'da Tarihi Eser Operasyonu

2 saat önce

Antalya'da'da bir araçta jandarma tarafından yapılan aramada 241 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Antalya'da'da bir araçta jandarma tarafından yapılan aramada 241 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Muğla'dan Side'ye satılmak üzere tarihi eser getirildiği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya- Manavgat D-400 karayolu Taşağıl mevkiinde A.E. ve B.A.'nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ve aramada 84 adet metal yüzük, 42 adet gümüş ve bronz sikke, 70 adet bronz heykel figürü, 30 adet tarihi obje, 1 adet bronz bileklik ve 14 adet heykel parçası olmak üzere toplam 241 adet tarihi eser ele geçirildi.

Araçta bulunan A.E. ve B.A. Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sarhoş Yolcunun Hostesi Yumruklaması Nedeniyle Antalya Uçağı Soçi'ye Acil İniş Yaptı Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı

Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:15:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]