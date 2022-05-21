ANTALYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika
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ANTALYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

21.05.2022 17:00

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 3 lahit taşıyla, bakır eşyalar ele geçirildi.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 3 lahit taşıyla, bakır eşyalar ele geçirildi.

Aksu'da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Araştırma sonrası Çamköy mahallesinde yaşayan E.Ç.'nin evinde tarihi eser bulunduğu tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonda E.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma dönemine ait 3 lahit taşı, tarihi eser niteliğindeki bakır terazi, şamdan, tepsiyle kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

ANTALYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
ANTALYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
ANTALYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
ANTALYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Roma, Güncel, Son Dakika

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