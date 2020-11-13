Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1547 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1547 sikke ele geçirildi

13.11.2020 21:07
Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1547 sikke ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Roma ve Helenistik döneme ait 1547 sikke ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Roma ve Helenistik döneme ait 1547 sikke ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'dan Manavgat'a tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları aracı Side Mahallesi'nde durduran ekipler, torpido gözünde gizlenmiş halde 1547 sikke ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Side Müze Müdürlüğünün yaptığı incelemede, sikkelerin Roma ve Helenistik döneme ait olduğu belirlendi.

Helenistik, Manavgat, Antalya, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1547 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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