TARİHİ KALEİÇİ'NİN DUVARLARI YAZI TAHTASINA DÖNDÜ - Son Dakika
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TARİHİ KALEİÇİ'NİN DUVARLARI YAZI TAHTASINA DÖNDÜ

23.08.2022 10:58

Antalya'da tarihi ve sit alanı olarak koruma altındaki Kaleiçi'nin duvarları, yazı tahtasına döndü.

Antalya'da tarihi ve sit alanı olarak koruma altındaki Kaleiçi'nin duvarları, yazı tahtasına döndü. Kimi yerde küfürlü, kimi yerde siyasi, kimi yerde aşk yazıları olduğunu kaydeden esnaf, önlem alınmasını istedi.

Adım adım tarih kokan, yıllara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan Kaleiçi'nin dar sokaklarını gezmek isteyenler, birçok noktadaki duvarda küfürlü kelimelerin yanı sıra, şekil ve yazılarla karşılaşıyor. Kimisi kara kalemle, kimisi sprey boyayla yazılan yazılarda argo kelimelerden aşk ilanına binlerce yazı ve şekil bulunuyor. Kaleiçi'nde sokaklarda bırakılan içki şişeleri ve çöpler de görsel kirliliğe yol açıyor. Özellikle gençlerin alkol alarak duvarlara yazı yazdığını, uyardıklarında ise tatsız durumlar yaşandığını anlatan esnaf, duvarlardaki yazıların temizlenmesini, tekrar yazılmaması için de önlem alınmasını istedi.

TARİH KOKAN SOKAKLARDA KÖTÜ MANZARA

Antik Pamphylia döneminde kurulan, Bergama İmparatorluğu döneminde hızla büyütülen, bir süre korsanların idaresinde kalarak, Roma İmparatorluğu'nun şehri ele geçirmesiyle surları genişletilen, ardından liman ticaretinde önemli bir konuma yükselerek günümüze kadar gelen Kaleiçi'nin hak ettiği değeri görmesini isteyen esnaf, yazılarla doldurulan duvarların temizlenmesini ve bu noktaların kontrol altında tutularak tekrar kirletilmemesini istedi.

'BİZİ DİKKATE ALMIYORLAR'

Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın esnaflık yaptığını belirten Bayram Aygan, "Sokakta içki içip şişelerini, çöplerini atan gençlerin hepsini görüyoruz ve uyarıyoruz. Genç arkadaşlar gençliklerinin verdiği enerjiyle yapıyorlar. Uyarıyoruz ama yine de dikkat edilmiyor. Burada 15-16 yaşındaki gençlere içki satılıyor. Bunlar bunları nereden alıyor, kimler satıyor. Buna dikkat edilmesi gerekli. Genellikle bu tür yazıları yazanlar da genç arkadaşlar. Alkollü gençler bizi dikkate almıyor, ters cümleler kullanıyor" dedi.

AİLELER BİLİNÇLİ ÇOCUK YETİŞTİRMELİ

Kaleiçi esnafı Selda Dilek Soylu, Kaleiçi'ne verilen tahribatın ve zararın cahillikten kaynaklandığını belirtti. Soylu, "Tarihi dokuya zarar vermek hiç hoş bir şey değil. Bu da aileden gelen, aileden başlayan eğitimden kaynaklanyor. Çocuklar eğitimsiz. Eğitimsiz bir neslin yapacakları da bu kadar. Aileler olarak çocuklarımızı tarihe, doğaya, güzelliklere sahip çıkılması gerektiği konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

17 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yaptığını belirten Aytekin Gündoğdu, "Gördüğümüz şeyler bizi üzüyor. Özellikle turistlerin bunları görmeleri bizi çok üzüyor. Gençlerin yazdığı sapık supuk yazılar var. Bunların yazılmaması lazım" dedi. KONAKLAMA VE EĞLENCENİN MERKEZİ

Kaleiçi günümüzde irili ufaklı birçok otel ve pansiyona ev sahipliği yaparken, aynı zamanda sokak eğlencelerinin yaşandığı birçok eğlence kulübünün bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Hafta sonları gençlerin ağırlıklı geldiği, sokaklarında müzik ve eğlencenin yaşandığı Kaleiçi'nde, yüzlerce tarihi yapı bu yapıları birbirine bağlayan sokak bulunuyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ KALEİÇİ'NİN DUVARLARI YAZI TAHTASINA DÖNDÜ - Son Dakika

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