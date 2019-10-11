Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:15 Kaynak: AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Yiğit (74) idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, Zeytinada Mahallesi Nataşır mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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