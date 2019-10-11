Son Dakika Haberleri: Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Yiğit (74) idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, Zeytinada Mahallesi Nataşır mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Abdullah Yiğit, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]