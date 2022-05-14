Antalya'da tarım arazilerine zarar veren çekirgelere karşı ilaçlama başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da tarım arazilerine zarar veren çekirgelere karşı ilaçlama başlatıldı

14.05.2022 10:36
Antalya'da tarım arazilerine zarar veren çekirgelere karşı ilaçlama başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin bahçeleri ile sebze ekili tarlalara zarar veren çekirge sürüsüne karşı mücadele çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin bahçeleri ile sebze ekili tarlalara zarar veren çekirge sürüsüne karşı mücadele çalışması başlatıldı.

İlçede hava sıcaklığının artması ile kırsal alanlarda çekirge istilası yaşanıyor. Namaras Mahallesi'nde sarp alanlardaki zeytin ağaçları ve bazı sebze tarlalarında görülen çekirgelere karşı çiftçiler, ilaçlama çalışması yaptı.

Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, çekirge sürüsünün yoğun görüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

MZO Başkanı Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilere çekirgelere karşı ilaç kullanmaları tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Manavgat'ta uzun yıllardan sonra ilk defa çekirge popülasyonu ile karşılaşıldığını dile getiren Metin, "Muhtarımızın mahallenin sarp arazilerinde çekirge sürüleri ile karşılaştıklarını söylemesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden etkili ilaçları temin ettik. İlçe Müdürümüzle bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Akseki ve İbradı ilçelerimizde çekirge istilası yaşanmıştı. Şimdi ilk defa Manavgat'ta Namaras Mahalle'mizde çekirge sürüsünü gördük. Bölgede yaşayanlar dağıttığımız ilaçlarla bahçelerini saldırıya karşı korumak için ilaçlama çalışmalarına başladı." diye konuştu.

Muhtar Ömer Şahin de mahalle sakinlerinden birkaç gündür çekirge şikayeti aldıklarını, her geçen gün sayıları artan çekirge sürüsü için ilaçla mücadele çalışması yapıldığını belirtti.

Çiftçi Ramazan Taşkıran ise çekirge sürüsünün domates fidelerine zarar verdiğini anlattı.

Arıkovanı gibi yayılan çekirge sürüsüyle baş etmek için önce ilaçlama yaptığını, ardından tarlaya tavuk saldığını aktaran Taşkıran, "Sürüyle baş edemedim. Acil muhtara bilgi verdim. Ziraat Odası Başkanımız ve Tarım İlçe Müdürümüz sağ olsunlar geldiler. Çekirgeye etkili ilaç getirmişler. İlaçlama çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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