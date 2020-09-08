Antalya'da tarım arazisinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp, zeytin ağaçlarına sıçrayan yangında yaklaşık 100 zeytin ağacı zarar gördü.

Uzunlar Mahallesi Eşekçiler mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı.

Bölgedeki muz seralarını bir süre tehdit eden yangın zeytinliğe sıçradı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 zeytin ağacı ile 1 hektarlık tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Yangının, kurulumu devam eden serada çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıktığı ileri sürüldü. Bunun üzerine jandarma ekipleri 4 işçiyi karakola götürdü. İfadeleri alınan işçiler serbest bırakıldı.