Antalya'da "Tarım ve Çocuk Çalıştayı" düzenlenecek - Son Dakika

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Tarım ve Çocuk Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Çalıştay, Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gelecek nesillere tarımı tanıtmak, sevdirmek, çocukların bilincini ve tarıma olan ilgisini artırmak amacıyla 23 Nisan'da Zeytinpark'ta düzenlenecek.

"Tarım ve Çocuk Çalıştayı" kapsamında, akademisyenler tarafından çocuklara, geçmişten günümüze tarım, çevre, su ürünleri, hayvanların ve bitkilerin dünyası konularında eğitimler verilecek.

Çalıştayda Prof. Dr. Bülent Topkaya çevre eğitimi, Prof. Dr. Jale Korun su ürünleri eğitimi, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi ekoloji eğitimi, Doç. Dr. Aşkın Galiç hayvansal üretim eğitimi, Doç. Dr. Nafiye Ünal bitkisel üretim eğitimi verecek.

Eğitimin ardından çocuklar, öğrendiklerini kendi aralarında tartışıp, tarımla ilgili görüş ve önerilerini dile getirecekler. Çocukların görüş ve önerileri, çalıştayın sonuç raporuna yansıyacak.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, stratejik sektör olan tarımın öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Gelecek nesillerin tarımı yakından tanıması gerektiğini vurgulayan Çandır, "Tarımı bilmeyen yeni nesil gıdada geleceğini planlayamaz. Çocuklarımızı tarımla tanıştırmak, onların tarım farkındalığını artırmak ve çocukların gözünden tarımı algılamak amacıyla çalıştayımızı düzenliyoruz. Tarımdaki gücümüzü gelecek nesillere aktarmak için kurumlar arası iş birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Antalya İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca da tarımla ilgili üretici ve sektöre yönelik çok sayıda çalışma yaptıklarını aktardı.

Çocuklara yönelik çalışmaları da ihmal etmediklerini dile getiren Karaca, "Çocukların gözünden tarım ve doğayı anlamak için, yürüttükleri çalışmaları çocukların bakış açısıyla derinleştirmek için çalıştayı düzenliyoruz. Çalıştayda önce çocuklarımızı tarımla ilgili bilgilendireceğiz ardından da çocuklarımızın görüşünü alacağız. Tarımla ilgili yürüteceğimiz çalışmalarda çocuklarımızın fikirleri yol gösterici olacaktır." diye konuştu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da geleceğin mimarı çocuklar ve gençlerin her alanda yetkin ve etkin bireyler olarak yetişmelerini öncelediklerini kaydetti