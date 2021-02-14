Antalya'da "tarım ve iklim etkileşimi" toplantısı - Son Dakika

Antalya Tarım Konseyince "tarım ve iklim etkileşimi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Konseyin dönem başkanlığını yapan Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamasına göre, tarım yazarı Galip Umut Özdil moderatörlüğünde çevrim içi yapılan toplantıda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, 2100 yılına kadarki durumu gösteren modelleme çalışmalarından söz etti.

Sıcaklıkların artmasının ve yağışların azalmasının öngörüldüğüne işaret eden Şaylan, "Kuraklık başımızın belası olarak karşımızda duruyor." ifadesini kullandı.

Şaylan, iklimle ilgili de bilim kurulu oluşturulmasını önerdi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal da iklim değişikliğinin sadece canlı yaşamını değil, ekonomiyi de olumsuz etkilediğini belirtti.

"İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmalıyız"

İklim değişikliğinin birçok ülkenin politikalarında yer aldığını aktaran Dellal, "İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmalıyız. Bizim de bu konuda politika değişikliği yapmamız lazım. Sürdürülebilir ve çevre dostu tarımsal üretime geçmeliyiz. Bunları değerlendirerek Türkiye tarımda yeni bir hamle yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ülke genelinde 4 bin 850 çiftçiye "İklim değişikliğini hissediyor musunuz?" sorusunu yönelttiklerini anlatan Dellal, çiftçilerin ortalama yüzde 87'sinin iklim değişikliğini hissettiğini söylediğini, bu oranın Antalya'da yüzde 91 olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Büyüktaş da tarımsal sulamada tasarruf yapılması gerektiğini vurguladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca ise sıcaklığın artmasıyla çiftçinin daha çok zararlıyla mücadele etmek zorunda kalacağını kaydetti.