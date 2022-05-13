Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı - Son Dakika
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Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı

13.05.2022 20:15

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada kimyasal gaz sızıntısından etkilenen işçiler uzman ekiplerce arındırma işlemine tabi tutularak hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden bir işçinin yakınının feryadı ise yürekleri dağladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada kimyasal gaz sızıntısından etkilenen işçiler uzman ekiplerce arındırma işlemine tabi tutularak hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden bir işçinin yakınının feryadı ise yürekleri dağladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Gaza maruz kalan işçilerden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken, 13 işçi de gazdan etkilendi. İşçiler olay sonrası fabrikadan tahliye edilerek güvenli bir alana taşındı. Bu sırada durumu ağırlaşan 3 işçi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Diğer işçiler ise Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekiplerince arındırma işlemine tabi tutularak, ambulanslarla tedbir amaçlı tek tek hastanelere sevk edildi.

Öte yandan hayatını kaybeden işçilerden Emrah Yiğit'in bir yakını olay yerine gelerek fabrikaya girmek istedi. Jandarma ekiplerince sakinleştirilen kadın ağlayarak, "Bırak beni Allah rızası için, bırak beni, hangi hastane, Allah rızası için bırakın beni. Emrah Emrah" diye feryat etti. Güçlükle sakinleştirilen kadın, daha sonra yakınlarının aracıyla bölgeden ayrıldı.

(İsa Akar - Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - İHA)

Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı
Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikadaki gaz sızıntısı - Son Dakika
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